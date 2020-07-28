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Как действовать с алкозависимым при появлении запойного состояния

Хроническая алкогольная зависимость крайне губительно отражается на организме больного, принося существенные изменения в его существование. Такое состояние является опасной угрозой для нормальной и полноценной жизнедеятельности клиента. Единственное что поможет выйти из запойного состояния без вреда и тягостных последствий — это вызов квалифицированного специалиста. В нашем наркологическом центре нарколог оперативно приедет по указанному адресу и готов осуществить вывод из запойного состояния на дому. Но такой вариант допустим только при полном отсутствии противопоказаний по здоровью, что случается совсем нечасто. При этом такая мера может оказаться малоэффективной и не обеспечит необходимого результата.

Наиболее эффективным и надёжным решением является стационарное выведение из запоя в нашей наркологической клинике «Эксперт Клиник». Для каждого больного наши наркологи составляют индивидуальную схему лечения после проведения обследования, что гарантирует высокоэффективный результат.

При этом за пациентом будет осуществляться круглосуточный присмотр, поэтому вам не придётся переживать о его самочувствии. Все меры мы выполняем анонимно и конфиденциально, что избавит вас от опасений обнародования проблемы.

Показания для осуществления вывода из запоя в стационаре

В поведении клиента заметна агрессия, злость по отношению к окружающим. А также в алкогольном опьянении он становится неадекватным и может быть опасен для себя и окружающих.

Присутствие заболеваний сердца или печень у алкоголика.

Пациент достиг пожилого возраста старше 55 лет.

Длительность беспрерывного алкогольного опьянения составляет более недели.

Основные этапы выведения из запоя в стационарных условиях клиники «Эксперт Клиник»

Детоксикация организма. Такая мера выполняется специализированной лечебной капельницей внутривенно. Она необходима для очищения организма от всех токсичных веществ и восстановления.

Купирование синдрома абстиненции . Такой процесс помогает нормализовать состояние и самочувствие алкозависимого, налаживает его психическое здоровье и справляться с нервным напряжением.

. Такой процесс помогает нормализовать состояние и самочувствие алкозависимого, налаживает его психическое здоровье и справляться с нервным напряжением. Медикаментозный вывод из запойного состояния. Данный этап считается завершающим. В ходе его осуществления осуществляется воздействие лекарственными препаратами. Оно направлено на восстановление оптимального уровня работоспособности всех внутренних органов и систем.

На всех этапах воздействия за пациентом осуществляется круглосуточный контроль, который поможет оперативно скорректировать ход воздействия. А также на каждом из этапов с клиентов работают наши опытные и дипломированные специалисты в области психологии и психиатрии, помогающие настроиться на выздоровление и избавление от опасной тяги навсегда.

Лекарственные препараты, применяемые для вывода из запоя в стационарных условиях клиники Краснодара

Седативные препараты.

Гепатропные средства для нормализации состояния печени.

Специализированные ноотропы для восстановления почек, печени и головного мозга.

Курс иммуномолуляторов.

Для налаживания метаболизма применяют мочегонные препараты.

Восстановление центральной нервной системы сопровождается приёмом психотропных средств.

Перечень средств для введения внутривенной капельницы при детоксикации.

Эффективные комплексы витаминов.

Дополнительно при комплексном воздействии нарколог может назначить больному курс лазерной или кислородной терапии. По завершении всех мероприятий выведения из запоя пациенту будет предложен вариант пройти полноценное лечение для избавления от алкоголизма навсегда или современное кодирование.

Результаты выведения из запойного состояния в стационарных условиях клиники «Эксперт Клиник»

Каждый наш клиент обеспечивается внимательным и заботливым отношением, качественными услугами европейского уровня. В результате после выписки из нашего стационара он получает следующие результаты:

Эффективное восстановление физического здоровья для возвращения к привычной жизни.

Восстановление психики, устранение различных сопутствующих психических отклонений, восстановление психоэмоционального фона и агрессивного поведения.

Выстраивание крайне негативного отношения к пьянкам и всему, что с ними связано.

В течение нескольких суток после процедуры у человека будут неактивны рецепторы, отвечающие за удовольствие от спиртного, что является дополнительной мотивацией к прохождению лечения.

Возможность оперативного восстановления, например, для выхода на работу или срочной необходимости сесть за руль.

Выстраивание здорового мировоззрения и мировосприятия, формирование новых жизненных ценностей, свободных от ПАВ.

Обеспечение восстановления жизненного тонуса.

При этом наши специалисты обеспечивают и взаимодействие с родственниками зависимого. Поскольку правильная модель поведения во многом влияет на снижение рисков рецидива недуга в будущем. Не стоит сомневаться, обращайтесь к нам, ведь чем раньше вы обратитесь за помощью, тем эффективнее будет проведена работа докторов.

Обращайтесь в частную наркологическую клинику Краснодара «Эксперт Клиник» для эффективного вывода из запойного состояния в нашем современном и комфортабельном стационаре. Для этого необходимо позвонить на нашу горячую линию, работающую круглосуточно. Или можно оставить заявку на официальном сайте. Мы оперативно отреагируем на вашу заявку и гарантируем оказание высокоэффективных мер. Не нужно размышлять и ждать, пока последствия будут непоправимыми.